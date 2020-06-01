В Томске неизвестные повредили мемориал к 100-летию училища военной связи

1 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске вандалы повредили элемент мемориала к 100-летию училища военной связи, установленный рядом с общеобразовательной школой «Перспектива» (ул.Никитина, 6).

В частности, у одной из звезд на памятной стеле с именами выпускников училища обломан нижний правый луч.

Напомним, мемориал к 100-летию училища военной связи был открыт в Томске в сентябре 2019 года. Инициатором его строительства стал комитет выпускников бывшего училища связи, представители городской администрации и общественности. Сметная стоимость проекта составила около 6,6 млн рублей. Средства на возведение монумента были собраны томичами, выпускниками училища и городскими предприятиями.

Томское высшее военное командное училище связи (ТВВКУС) действовало в Томске до марта 1999 года. Училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения.

В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано.

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