В Томске скорректировали график отключения горячей воды

28 апреля 2020 / Томский Обзор

График отключения горячей воды в Томске скорректирован. Ресурсоснабжающие компании вернули ее в квартиры томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода - необходимое условие! Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи», - подчеркнул Иван Кляйн.

В сообщении также отмечается, что по многочисленным обращениям томичей и с учетом итогов мониторинга погодных условий 24 апреля город принял решение о завершении отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области потребовал от мэра и "Томск-РТС" немедленно прекратить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды.

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