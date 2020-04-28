Губернатор потребовал от мэра и «Томск-РТС» немедленно прекратить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска и руководства компании «Томск-РТС» остановить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды в жилых домах областного центра на период действия режима самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ремонтная кампания в Томске, связанная с отключением горячей воды, должна быть остановлена немедленно, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции и усугублять его никто не имеет права. Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время. Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта».

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