Умерла создательница рецептов «Птичьего молока» и конфет «Метеорит»

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: vlc.ru

На минувшей неделе, 24 апреля, на 87-м году жизни скончалась Анна Чулкова — создатель знаменитых конфет «Птичье молоко», которые производили в том числе и в Томске, сообщается на сайте администрации Владивостока.

Рецепт «Птички» был разработан в 1967 в Москве. Тогда министр пищевой промышленности СССР В.П.Зотов собрал в Москве представителей кондитерских предприятий со всей страны, чтобы создать новую конфету с начинкой суфле. Ранее подобные конфеты чиновник попробовал в Чехословакии и остался очень доволен их вкусовыми свойствами.

Именно Анна Чулкова разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологии, которые остаются неизменными и сегодня. Она же является автором шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог». За освоение и внедрение новых сортов конфет Анна Фёдоровна Чулкова награждена двумя Орденами Ленина, Орденом Октябрьской революции, стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Звание Почётный гражданин города Владивостока присвоено 28 июня 2000 года.

Напомним, в Томске «Птичье молоко» начали производить в 1960-е годы на фабрике «Красная звезда». Здесь же производили и конфеты «Метеорит», которые также были одним из любимых сортов томских конфет. Произведенные в Томске кондитерские изделия пользовались большим успехом. К 2000 году бренд «Птичье молоко» и основной рецепт стали принадлежать одному из московских кондитерских холдингов, который запретил кому-либо в России использовать данное наименование продукции. Тогда конфеты переименовали в «Томскую птичку».

В 2015 году производство «Томской птички» было перенесено из Томска на комбинат «КДВ Яшкино». Однако общественность не оценила изменений в рецептуре, отмечая ухудшение качества конфет. В результате производство вернули в Томск. В январе 2020 года «Томскую птичку» вновь перевезли в Яшкино. В холдинге заверили, что технология, рецептура и упаковка останутся без изменений. В свою очередь администрация Томской области вела переговоры с представителями холдинга, чтобы оставить производство конфет в Томске, передав его другому бренду.

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