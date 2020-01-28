«КДВ-Групп» может передать бренд конфет «Томская птичка» другому производителю — замгубернатора

28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Власти Томской области ведут переговоры с «КДВ-Групп» о передаче бренда конфет «Томская птичка» другой компании, сообщает агенство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатор Андрея Антонова.

«Мы ведем переговоры с „КДВ-Групп“, чтобы оставить технологию и бренд (конфет „Томская птичка“ — прим.ред.) за Томском. К вопросу подключились ряд других компаний, чтобы сохранить производство именно в ручной технологии. КДВ принято решение, что им нужен масштаб, поэтому производство переброшено в Кемеровскую область. Сейчас другая компания занимается восстановлением линии на другом производстве», — сказал Антонов.

Он отметил, что линия по производству «Томской птички» может быть восстановлена уже в марте. Какие компании могут перенять производство, Антонов не уточнил.

Как сообщалось ранее, «КДВ Групп» в 2020 году запланировало перевести производство с фабрики «Красная звезда» в Томске на другую площадку — в пгт Яшкино (Кемеровская область). Основные причины — обветшание здания и, как следствие, отсутствие возможности производить продукцию, не нарушая требования законодательства.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил подчиненным провести с холдингом «КДВ Групп» переговоры с целью сохранить производство конфет «Томская птичка» в Томске.

Ранее АО «Красная звезда» производило различные виды конфет, карамель, зефир и другие кондитерские изделия, однако, на сегодняшний день осталась только одна производственная линия — по производству конфет.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли по производству кондитерских изделий и снеков, выращиванию сельскохозяйственных культур, компания также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье. В холдинг входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции. Головной офис компании находится в Томске.

Холдинг не раскрывает структуру собственников. По неофициальной информации, его основным бенефициаром является Денис Штенгелов. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области за 2014 год, совладельцами холдинга являются Д.Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них на тот момент владел более 20% акций головной компании холдинга — АО «Кондитерус Ком».

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