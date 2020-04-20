Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлён до лета

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Запрет на проведение массовых мероприятий в Томской области продлен до 1 июня. Соответствующие изменения губернатор Сергей Жвачкин внес в распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность».

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, речь идет о всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях с очным присутствием граждан.

«Время для массовых мероприятий пока не пришло. Мы отложили проведение Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Должны перенести на более поздний срок и другие мероприятия. Только так мы снизим темпы распространения коронавирусной инфекции, сбережем здоровье людей», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Также глава региона рекомендовал томским университетам продлить на тот же срок осуществление образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий. Рекомендацию губернатора приняли к исполнению все шесть университетов Томска.

Ранее сообщалось, что томские вузы продлили дистанционный режим обучения до 1 июня.

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