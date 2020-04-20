Томские вузы продлили дистанционный режим обучения до 1 июня

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томские университеты продляют дистанционный режим обучения студентов, введенный в середине марта.

Как сообщает пресс-служба Томского госуниверситета, решение о продлении дистанционного режима обучения принято с учетом рекомендаций губернатора Томской области, содержащихся в «О введении режима функционирования «повышенная готовность».

«Месяц, проведенный на дистанционном обучении, показал, что мы можем работать в этом формате без потери качества образования. Безусловно, будут изменения, касающиеся приемной кампании, выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов, но весь административный и педагогический состав сейчас интенсивно работает над тем, чтобы студенты, и особенно выпускники, спокойно окончили этот учебный год», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В пресс-службе ТПУ отмечают, что учебный процесс в вузе продолжается в полном объеме и «штатном режиме».

«У нас отработаны технологии и протестированы системы, которые позволяют проводить на онлайн-платформах не только текущие занятия, но и промежуточные аттестации, экзамены любого уровня и, если будет необходимо, вступительные испытания», — отметил первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

ТГАСУ также продлевает дистанционный режим обучения и временно прекращает заселение в общежития студентов, выехавших из них в другие субъекты РФ и иностранные государства. Таким студентам необходимо находиться на месте проживания, а образовательный процесс будет вестись посредством дистанционных технологий.

Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь», Томский университет систем управления и радиоэлектроники и Сибирский государственный медуниверситет также продлят дистанционный режим обучения до 1 июня.

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