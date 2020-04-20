В Томске продают нежилое помещение в «доме со шпилем»

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Ткаченко

ДОМ.РФ выставил на торги нежилое помещение на первом этаже дома-памятника по ул.Кузнецова, 17 в Томске.

В сопроводительной документации уточняется, что помещение, площадью 62,3 кв.метра расположено в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения «2-этажный жилой дом (модерн, нач.ХХ в.)», включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Согласно градостроительным характеристикам объект культурного наследия представляет собой угловое расположение объекта по красной линии застройки исторического квартала на пересечении улиц Кузнецова и Карташова.

Начальная цена лота — 1 123 000 рублей. Дата проведения торгов — 8 мая.

Точная дата постройки «дома со шпилем» неизвестна — либо это рубеж XIX–XX века, либо начало XX века. В 1902–1907 годах на втором этаже здания размещалась музыкальная школа Камиллы Томашинской — знаменитого в Томске педагога, чьи выпускники практически ежегодно поступали в Петербургскую или Московскую консерватории. После смерти мужа, Томашинская стала испытывать большие трудности в содержании школы и в 1907 году передала права на владение приглашенной еще в 1904 году выпускнице Московской консерватории Марии Шиловской.

В 1908 году участок с домом на углу Кузнецова-Карташова (Черепичной-Ярлыковской) приобрел детский врач Валерьян Васильков, который должен был снести старую постройку и возвести новую. Однако этого сделано не было — за основу при строительство был взят старый сруб. По одной из версий автором проекта стал Викентий Оржешко. В 1978 году дом по ул.Кузнецова, 17 был включен в список объектов культурного значения регионального значения.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

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