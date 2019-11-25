7 фактов о томской улице: Кузнецова

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске есть несколько улиц, с которыми в первую очередь знакомят туристов. В любую погоду и время года по ним прогуливаются горожане, их рисуют художники, снимают фотографы и увековечивают писатели.

Первой в списке таких улиц очень часто оказывается улица Кузнецова. Интересные факты о Кузнецова — в нашем обзоре.

1. Стосемидесятилетняя улица

Вид на Елань, район Старого Томска, к которому относилась и улица Черепичная

Первоначально улица Кузнецова была частью улицы Черепичной: на ней, в части города, называемой Еланью, селились зажиточные томские купцы. Впервые в регистре улиц появление этого названия было отмечено в 1853 году. Черепичная шла от площади Ново-Соборной к лагерям на берегу Томи. В 1978 году на ней было построено 34 дома — в том числе монастырская церковь. Вероятно, название было связано с тем, что где-то в этом же районе находилось и производство черепицы.

В 1938-м жизнь Черепичной изменилась — к улице добавили бывшую Монастырскую, ставшую позднее Семашко, и отделили часть от проспекта Кирова до Лагерного сада. В ноябре 1944 года Черепичная стала улицей Крылова.

А через 20 лет, 8 мая 1964 года, ее часть от проспекта Кирова до Городского сада была выделена из состава Крылова и названа в честь томского академика Владимира Кузнецова, основателя СФТИ, скончавшегося в октябре 1963-го.

2. Кто такой Кузнецов?

В. Кузнецов — директор СФТИ. Первая половина 1930-х гг. Фото: Электронная энциклопедия ТГУ

Человек, чье имя сегодня носит улица, — Владимир Дмитриевич Кузнецов. Ученый-физик, ученик Бориса Вейнберга, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии и даже первый в Томске Герой Социалистического Труда! До появления в 1950-х Сибирского отделения Академии наук СССР именно Кузнецов был единственным членом академии наук, жившим за Уралом.

Около 30 лет Кузнецов руководил СФТИ — Сибирским физико-техническим институтом, который сам и основал в 1929-м. Создал большую и активно работающую научную школу по физике твердого тела. Не любил «пухлые диссертации» — даже взвешивал их на весах, получая работы для подготовки отзыва.

Было у Кузнецова и очень успешное хобби — на досуге известный ученый писал пейзажи и даже выставлялся в Томске. Писал стихи — преимущественно, юмористические. Любил театр и классическую музыку, собрал фонотеку в 2 тысячи грампластинок и поддерживал как очные, так и по переписке, знакомства со многими известными советскими певцами.

3. Дом с городской окраины

Дом на Кузнецова, 18 Фото: Expert 22 54/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Томский краевед Иван Лясоцкий писал в начале 1950-х: «Есть в городе дом, не отличающийся архитектурой и не связанный с историческими событиями, но сохранивший необычайную деталь: ставни на окнах второго этажа. Этому дому не более ста лет, стоит он на углу улиц Карташева и|

Крылова (№ 44) и построен был, видимо, еще в лесу. Старики вспоминали, что когда открылся в 1870 году собор в женском монастыре (там, где сейчас Студенческий городок), то монастырь находился в то время за городом, и дорога к нему пролегала лесом. Богомольцы ходили из города компаниями, в одиночку было не безопасно. Этот лес, по всей вероятности, начинался от теперешней улицы Карташева, а дом со ставнями на окнах второго этажа был на границе леса с городом».

Дом на Кузнецова Фото: Анастасия Ткаченко

Судя по всему, дом, о котором вел речь Лясоцкий, это дом № 18. Его «окраинная» история сегодня почти не известна. Гораздо чаще томичи вспоминают о знаменитых жильцах дома. Но об этом — следующая история.

4. Знаменитые жильцы

Анатолий и Виктор Пепеляевы

Известная в Томске семья Пепеляевых жила как раз на улице Кузнецова. Ее глава, Николай Михайлович — генерал-лейтенант Русской армии, командовал 42-м Сибирским стрелковым полком, был начальником гарнизона Томска. Сын Анатолий был известен, как генерал-лейтенант Белой армии, а его брат Виктор занимал ряд ведущих должностей в правительстве Колчака. Оба брата были расстреляны — Виктор в 1920-м, вместе с Верховным правителем России адмиралом Колчаком, а Анатолий — в январе 1938-го в Новосибирске.

Еще один сын, Михаил Пепеляев, хотя и имел военную подготовку, стал художником, получив образование в Пензенском художественном училище. Его «Этюд. У окна» сейчас хранится в коллекции Томского областного художественного музея.

После революции Михаил работал художником в Доме Красной армии, в 1926 году в составе инициативной группы из десяти художников создавал Томское отделение Ассоциации художников революционной России. Как пишет сотрудница областного художественного музея Т. Бычкова, Пепеляев был участником двух выставок, которые провела в Томске ассоциация: «После выставок в краевом музее художники, как правило, дарили в музей свои работы. Так в фондах краевого музея оказалась акварель „У окна“. Именно благодаря этому дару из всего творческого наследия художника сохранилась единственная акварель из собрания нашего музея».

«Этюд. У окна» Михаила Николаевича Пепеляева Фото: ТОХМ

В 1982 году работу передали в Томский областной художественный музей — но как произведение неизвестного художника, за годы сложной музейной жизни имя автора было утеряно. Его удалось восстановить позднее, в ходе работы над каталогом музейного собрания. О Пепеляеве и его творческой жизни и по сей день известно немногое. На томских выставках он показывал небольшие этюды, в Союз художников, созданный в Томске в 1933 году, не входил, а в 1930-е был расстрелян вместе с братом Анатолием в Новосибирске.

5. «Музыкальный дом»

Фото: Алексей Вшивков

Следующее примечательное место на Кузнецова — «музыкальный дом», также известный как «дом со шпилем». Он привлекает внимание горожан своим пестрым балконом, расположен по адресу ул. Кузнецова, 17. Почему же он «музыкальный»?

Оказывается, в начале XX века здесь располагалась музыкальная школа Камиллы Томашинской — знаменитого в Томске педагога, чьи выпускники практически ежегодно поступали в Петербургскую или Московскую консерватории. После смерти мужа Томашинская стала испытывать трудности в содержании школы и в 1907 году передала свое учебное заведение выпускнице московской консерватории Марии Шиловской. А всего через год участок со зданием купил детский врач Валерьян Васильков. Новый владелец планировал снести старую постройку и возвести новую (тогда дом выглядел иначе не только внутри, но и снаружи). Однако этого сделано не было — за основу при строительство был взят старый сруб. По одной из версий, автором проекта стал Викентий Оржешко.

Дом по Кузнецова, 17 в советское время. Фото: oldtomsk.ru

В 1978 году он был включен в список объектов культурного значения регионального значения. А вот знаменитый сегодня балкон на здании появился только в 2006 году, после реконструкции дома.

Хозяйка балкона Татьяна Борисова Фото: Алексей Вшивков

Хозяйка балкона Татьяна Борисова каждое лето устраивает на нем пышный цветник и разбивает клумбу во дворе «музыкального» дома.

6. Квартал с фонтаном

Есть на Кузнецова и еще одно примечательное место, где четыре одинаковых дома образуют собой «квадрат», в одной части которого можно увидеть чудом сохранившийся старый фонтан. Дома, между которыми он расположен, Кузнецова 12, 12а, 12/3 и 12/4, построенные в середине ХХ века, тоже довольно известны.

Главная их отличительная особенность — известные жильцы. В свое время, здесь проживали томский фотограф и коллекционер Леонид Лейкин, народная артистка России Тамара Лебедева, директор «Букиниста» Владимир Суздальский и другие городские знаменитости.

7. Удивительный музей

Следующая достопримечательность улицы Кузнецова — недавно открытая квартира-музей профессорского быта начала ХХ века. В трехкомнатной квартире в деревянном доме на ул. Кузнецова, 30 разместились столовая, кабинет-спальня и гостиная.

Дом, в котором расположен музей — деревянный многоквартирник, построенный в начале ХХ века. Прославили его, главным образом, архитектурное решение — дом относят к деревянному «модерну» — и знаменитые жильцы. Особенная их концентрация случилась в середине ХХ века: тогда, кроме будущего композитора Эдисона Денисова, на Кузнецова, 30 жили академик Красин и радиофизик Владимир Кесенних.

Главная идея музея — показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей. В трех комнатах — столовой, спальне-кабинете и гостиной — можно не только разглядывать и трогать собранные с любовью экспонаты, но и пить чай, слушать лекции, проводить фотосессии и участвовать в образовательных квестах для детей.

В музее Фото: Владимир Дударев

Источники:

1. Электронная энциклопедия ТГУ. В. Д. Кузнецов

2. Г.Н. Старикова, Л.А. Захарова, Е.В. Иванцова и др. «История названия томских улиц»

3. И. Лясоцкий, «Прошлое Томска»

Фото: Expert 22 54, ТОХМ

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