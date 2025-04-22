Жители домов на 12 улицах Томска останутся без воды в среду

22 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В среду, 22 апреля, жители ряда домов в Томске останутся без воды из-за работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с заменой запорной арматуры диаметром 150 мм в районе ул. Загорная, 4 и продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Переулок Болотный, 3а, 5, 7, 7а;

Переулок Горшковский, 1 стр. 1, 2, 5, 9, 10, 14а, 15а, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 28а, 30;

Улица Загорная, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 стр.1, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 38г, 38а, 40, 42/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;

Переулок Крестьянский, 4, 5, 6, 6/1, 8;

Улица Лермонтова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 стр.1, 8, 9, 9/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13/2, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41а, 41/2, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56;

Переулок Мало-Кирпичный, 1, 4/1, 5, 6;

Улица Обруб, 4, 6, 6 стр.1, 8, 10, 10а;

Улица Октябрьская, 48, 50, 52, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 69а, 71, 73, 73/1, 73а, 75;

Переулок Песочный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 22а стр.1, 24, 26, 28, 30;

Улица Свердлова, 1, 3, 3 стр. 1, 5, 6, 7, 9а, 17;

Улица Средне-Кирпичная, 6;

Улица Шишкова, 1, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 10, 13, 13/2, 13а, 14, 15, 15/2, 17, 19, 20, 20 стр.1, 20/7, 20/8, 21, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34.

В сообщении уточняется, что для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды.

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