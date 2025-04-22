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Жители домов на 12 улицах Томска останутся без воды в среду

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили интересные новости Томска график отключения Жители домов на 12 улицах Томска останутся без воды в среду

В среду, 22 апреля, жители ряда домов в Томске останутся без воды из-за работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с заменой запорной арматуры диаметром 150 мм в районе ул. Загорная, 4 и продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

В сообщении уточняется, что для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды.

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