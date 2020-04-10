Томские сельхозпредприятия готовы трудоустроить граждан, потерявших работу из-за распространения коронавируса

10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томские предприятия агропромышленного комплекса предложили жителям региона, которые уже потеряли или еще могут потерять работу в период распространения коронавируса, трудоустроиться на селе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на обращение аграриев, опубликованного на сайте обладминистрации.

«Мы готовы подставить плечо и предложить трудоустройство в наших хозяйствах. На селе рабочие руки нужны всегда — аграрии трудятся в любых условиях, чтобы на столе у наших земляков всегда были хлеб, молоко, мясо, овощи. Кормить людей — это непростой, но благородный труд», — говорится в обращении.

Обращение подписали 19 предприятий региона. Хозяйства предложили жителям Томска вакансии ветеринара, фельдшера, механизатора, оператора по уходу за животными, агронома, овощевода, тракториста, и другие.

«Многие аграрии готовы предоставить жилье, обучить сельским профессиям. Это может стать антикризисной мерой не только для томичей, лишившихся дохода, но и для хозяйств, где традиционно есть дефицит кадров», — цитирует пресс-служба обладминистрации слова вице-губернатора Андрея Кнорра.

Тэги/темы: