Ледоход на Томи пересек границу Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 8 апреля, в 8:50 голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС

За сутки река вскрылась более чем на 150 километров. Оперативные группы Главного управления МЧС России по Томской области проводят мониторинг паводковой обстановки в населенных пунктах Яр и Черная речка Томского района. Паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровень воды на всех гидропостах не превышает критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Ранее сообщалось, что эксперты прогнозировали вскрытие Томи в районе областного центра 14 апреля.

На Оби кромка ледостава находится у села Кожевниково Кожевниковского района, за сутки пройдено 16 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории муниципального образования. Напомним, ледоход на Оби в Томской области начался 6 апреля.

Вся оперативная информация о ледоходе в круглосуточном режиме продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Томской области. Специалисты собирают данные с помощью космического мониторинга, гидропостов и оперативных дежурных групп, в которые входят сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, районных и сельских администраций, старосты населенных пунктов.

Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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