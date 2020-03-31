Вскрытие Томи в черте Томска ожидается 14 апреля

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Эксперты спрогнозировали сроки вскрытия рек в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительному прогнозу томского Гидрометцентра, Томь в черте Томска вскроется 14 апреля. Отмечается, что прогноз вскрытия соответствует средним многолетним характеристикам сроков начала весеннего ледохода. Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее - 9 мая.

Также специалисты прогнозируют вскрытие Оби в районе села Молчаново на 20 апреля, у Колпашева – 23 апреля.

Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у Тегульдета – 24 апреля. На реке Чая у населенного пункта Подгорное вскрытие льда прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.

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