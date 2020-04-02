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Томские торговые сети расширяют службы доставки продуктов

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Торговые сети и центры расширяют службы доставки. Практически любые продукты жители Томской области сегодня могут приобрести через интернет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Продукты томских производителей сегодня можно заказать с доставкой в интернет-магазинах iMilk и «Ешь томское», а доставку продуктов длительного хранения — оформить на сайте Продуктовая-корзина.рф.

Сервис «Доставка продуктов до квартиры» запускают сеть магазинов «Волков» и «Калина-Малина». Оставить заказ можно по телефонам ближайших магазинов:

Службы доставки продуктов продолжают работать в компании KDV и на сайте utrozdes.ru. Кроме того, сеть магазинов «Ярче!» также открыла доставку продуктов на дом.

Продовольственные рынки областного центра в условиях режима самоизоляции продолжают торговлю, но в сокращенном режиме. Октябрьский рынок работает до 19 часов. Томский областной рынок с 6 по 9 апреля, а также с 13 по 16 апреля будет закрыт, 10–12 апреля — работает обычном режиме с 9 до 18 часов. Центральный рынок пока торгует по обычному графику (выходной — понедельник).

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