Томские торговые сети расширяют службы доставки продуктов

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Торговые сети и центры расширяют службы доставки. Практически любые продукты жители Томской области сегодня могут приобрести через интернет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Продукты томских производителей сегодня можно заказать с доставкой в интернет-магазинах iMilk и «Ешь томское», а доставку продуктов длительного хранения — оформить на сайте Продуктовая-корзина.рф.

Сервис «Доставка продуктов до квартиры» запускают сеть магазинов «Волков» и «Калина-Малина». Оставить заказ можно по телефонам ближайших магазинов:

8 960 974 8903 (Иркутский тракт, 44);

8 903 954 1918 (пр. Комсомольский, 58);

8 906 957 8280 (ул. Елизаровых, 39);

8 962 777 67 75 (ул. 79 Гв. Дивизии, 8);

8 962 781 8515 (пр. Кирова, 22);

8 962 783 0890 (пр. Ленина, 10);

8 962 787 2120 (пр. Ленина, 141);

8 962 780 5545 (пр. Ленина, 166);

8 961 098 2021 (Северск, пр. Коммунистический, 82).

Службы доставки продуктов продолжают работать в компании KDV и на сайте utrozdes.ru. Кроме того, сеть магазинов «Ярче!» также открыла доставку продуктов на дом.

Продовольственные рынки областного центра в условиях режима самоизоляции продолжают торговлю, но в сокращенном режиме. Октябрьский рынок работает до 19 часов. Томский областной рынок с 6 по 9 апреля, а также с 13 по 16 апреля будет закрыт, 10–12 апреля — работает обычном режиме с 9 до 18 часов. Центральный рынок пока торгует по обычному графику (выходной — понедельник).

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