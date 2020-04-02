Сеть магазинов Ярче открыла доставку продуктов на дом

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

У сети магазинов Ярче в тестовом режиме открылся интернет-магазин. Томичи могут заказать практически весь ассортимент товаров, представленных в сети, включая косметику, товары для дома и животных.

Бесплатная доставка действует при заказе от 500 рублей. Оплата осуществляется непосредственно курьеру при получении заказа. В связи с эпидемиологической ситуацией предусмотрен расчет только банковской картой. Клиентов, находящихся на карантине, просят сообщить об этом при заказе, чтобы курьер был готов.

На сайте интернет-магазина также отмечается, что сервис работает в тестовом режиме с ограниченной доставкой. Заказы могут быть отменены или не доставлены.

Сделать заказ можно на сайте или в мобильном приложении — для Android и iOS. Чтобы сделать заказ на сайте, необходимо добавить из каталога интересующий Вас товар в корзину, перейти к оформлению заказа, указать контактные данные, выбрать дату и время доставки, а также вариант оплаты. В назначенное время получите заказ от курьера и оплатите его.

Редакция ожидает комментарии представителей торговой сети относительно районов доставки.

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