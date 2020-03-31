Въезд и выезд из Северска ограничат до 1 мая

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 31 марта, вводится ограничение на въезд и выезд из Северска. Соответствующее решение было принято оперативным штабом Томской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба АО «СХК».

Запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений. Молодежи до 22 лет пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу.

Также ограничат и личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан. С 31 марта 2020 года пропуска в ЗАТО Северск не будут оформляться. Исключение составят разрешения на въезд для россиян, чей визит связан с тяжелым состоянием или смертью родственников, или необходимостью ухода за ними. Ограничения не будут распространяться на пациентов, которые проходят лечение в северских медицинских учреждениях.

Временно отменяется оформление пропусков в закрытый город для посещения театров, музеев, зоопарка, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

По решению регионального оперативного штаба ограничения продлятся до 1 мая 2020 года.

В сообщении отмечается, что въезд по вопросам жизнеобеспечения города (завоз продуктов, топлива, медикаментов и пр). будет оформляться без ограничений.

Напомним, сегодня в Томской области был введен режим полной самоизоляции.

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