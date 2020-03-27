Томский областной краеведческий музей приглашает томичей на онлайн-выставки

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2020 // Фото: tomskmuseum.ru/

В Томском областном краеведческом музее работают онлайн-выставки. Соответствующий раздел появился на сайте учреждения вместо кнопки «купить билет», сообщают в учреждении.

«На сайте мы заменили кнопку на раздел „Музей онлайн“. В нём есть много виртуальных выставок на самые разные темы, а также виртуальные туры по выставкам. Например, можно увидеть выставки, которых сегодня уже нет в залах музея, а на сайте — есть. Еще на сайте представлен виртуальный проект „Век back“! Каждый день мы рассказываем о том, что происходило в Томске ровно 100 лет назад. В статьях можно увидеть очень много и сегодня актуальных сюжетов», — рассказала ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе Томского областного краеведческого музея Алена Шафер.

На сегодняшний момент, все выставки, которые должны были пройти в ближайшее время в музее, не отменены, а перенесены до открытия. Новые мероприятия разрабатываются как в онлайн, так и оффлайн форматах. Краеведческий музей уже подготовил выставку «Мы были первыми», о первых поступлениях экспонатов в музейные фонды.

«Также мы готовим выставку „Война — тяжелая работа“, которая посвящена 75-летию Великой Победы. Кроме того, у нас готов спектакль, уже отрепетирован, он ждет своих гостей ориентировочно в мае».

Работа в музее активно продолжается, несмотря на условия карантина. Посетителям рекомендуют посетить обновленный сайт и «прогуляться» по онлайн выставкам, а также приходить на новинки, как только двери музея откроются.

Напомним, Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова со всеми филиалами был закрыт для посещений 18 марта по распоряжению губернатора.

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