Томский областной краеведческий музей временно закрыт

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

По распоряжению губернатора «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» временно закрыт с сегодняшнего дня временно закрыт для посещений Томский областной краеведческий музей со всеми филиалами.

Как сообщают в музее, для посетителей закрыты головной музей, Музей науки и техники, Томский Планетарий, Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», Асиновский краеведческий музей, Колпашевский краеведческий музей, Музей кулайской культуры, Нарымский музей политической ссылки, Архив, Библиотека, Филиал Музея Победы.

О сроках открытия музейного комплекса не сообщается.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

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