Томский областной краеведческий музей временно закрыт
По распоряжению губернатора «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» временно закрыт с сегодняшнего дня временно закрыт для посещений Томский областной краеведческий музей со всеми филиалами.
Как сообщают в музее, для посетителей закрыты головной музей, Музей науки и техники, Томский Планетарий, Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», Асиновский краеведческий музей, Колпашевский краеведческий музей, Музей кулайской культуры, Нарымский музей политической ссылки, Архив, Библиотека, Филиал Музея Победы.
О сроках открытия музейного комплекса не сообщается.
Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.