Томские учреждения культуры переносят мероприятия в онлайн

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: Томская филармония

Запланированные мероприятия в учреждениях культуры Томской области перенесены на более поздние сроки или доступны в режиме-онлайн, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так сегодня Томская филармония проводит концерт Томского Академического симфонического оркестра в рамках филармонического абонемента № 4 «Жанры» в режиме онлайн-трансляции из Большого концертного зала.

Томский краеведческий музей предлагает 15 виртуальных выставок, с которыми можно познакомиться, пройдя по ссылке. Кроме того, на сайте музея представлены виртуальные туры «Нарым. Забыть нельзя, сохранить» и «История особняка Асташева».

Художественный музей предлагает посетить виртуальные выставки и предлагает ценителям изобразительного искусства обзоры картин.

На сайте детско-юношеской библиотеки представлено восемь виртуальных выставок, посвященных писателям-юбилярам, национальной игрушке и книгам известных томичей. Для получения оперативной информации по работе библиотеки на сайте учреждения работает виртуальная справочная служба.

Театр куклы и актера «Скоморох» представит на своем сайте несколько записей детских спектаклей, которые будут доступны каждому.

Ранее также сообщалось, что томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрет» онлайн для всех своих зрителей. Трансляция будет проходить здесь и начнется в 19.00.

С подробной информацией о режиме работы областных учреждений культуры и планируемых мероприятиях в них можно познакомиться на их официальных порталах.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

Тэги/темы: