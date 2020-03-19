Томский ТЮЗ покажет онлайн премьеру «Портрет»

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: vk.com/tomtuz

Завтра, 20 марта, Томский ТЮЗ покажет онлайн премьеру «Портрет». Трансляция будет проходить в группе «ВКонтакте», сообщают в театре.

«Томский ТЮЗ, как и все, испытал на себе ограничения по проведению массовых мероприятий. Зрительные залы будут пустовать ещё долго. Однако театр пошёл на беспрецедентные меры: в ближайшее время запустятся различные активности в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Трансляция спектакля начнется в 19.00. Ссылка на нее будет доступна без ограничений. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.

В сообщении также отмечается, что премьерные показы спектакля «Портрет» переносятся: с 21 марта на 6 мая, с 22 марта на 7 мая. Билеты действительны. Сдать билеты зрители могут через сайт театра, при условии, что приобретали его на сайте, или в кассе, если покупали его в кассе.

ТЮЗ отменил все остальные мероприятия, запланированные на март. Все проекты будут перенесены на более поздние сроки. Перенос коснётся и некоторых спектаклей апреля. Зрителям советуют следить за информацией и обновлением афиши.

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