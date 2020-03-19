Пациентов с симптомами ОРВИ, прибывших в Томскую область из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, будут госпитализировать

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Прибывшие в Томскую область из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу будут госпитализироваться при симптомах ОРВИ. Об этом со ссылкой на замгубернатора по социальной политике Ивана Деева сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

«Роспотребнадзор оперативно передает информацию обо всех гражданах, прибывших в регион из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Врачи обследуют таких пациентов на дому и при наличии симптомов вирусного заболевания незамедлительно госпитализируют в инфекционное отделение больницы № 3 Томска», - сообщил Иван Деев.

Сегодня в инфекционном отделении больницы № 3 находится один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. У остальных пациентов ПЦР-тест отрицательный, они получают симптоматическое лечение.

Жителям Томской области, прибывшим из-за рубежа, при наличии штампа в паспорте о пересечении границы, а также совместно проживающим членам семьи выдается больничный о пребывании на карантине в течение 14 дней. В этот период запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.

Заместитель губернатора рекомендовал всем жителям Томской области соблюдать профилактические меры, необходимые при повышенном заболевании гриппом, ОРВИ и другими вирусными инфекциями.

«Самой действенной профилактикой во все времена было разобщение – изолирование больного и избежание личных контактов с ним», - подчеркнул Иван Деев.

Региональная власть рекомендует ограничить выезды из региона, избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также соблюдать личную гигиену: как можно чаще мыть руки с мылом, не касаться руками лица.

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска на 70 койкомест – отдельно стоящее здание, в котором созданы все условия для полной изоляции больных, имеющих инфекционные заболевания. Здесь работают восемь врачей и 21 сотрудник среднего медицинского персонала.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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