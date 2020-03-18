Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора по Томской области фиксируют превышение эпидемического порога по простудным заболеваниям и гриппу в нескольких городах и районах региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам прошедшей недели в целом по Томской области ОРВИ и гриппом заболело 8 тыс. 16 человек. Превышение эпидемического порога и сезонный рост заболеваемости наблюдается в восьми муниципальных образованиях области: Асиновском, Парабельском, Тегульдетском, Молчановском, Шегарском, Кожевниковском, Томском районах и городе Томск», — говорится в сообщении.

В рамках мониторинга за пневмониями специалисты Роспотребнадзора проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию, вирус выявлен не был.

Отмечается рост доли гриппа среди респираторных вирусов, в 81,5% выявлен вирус гриппа- А/H1N1, A/H3N2 и В.

На минувшей неделе было полностью закрыто пять школ (в Асиновском, Молчановском, Парабельском и Чаинском районах); 50 классов в 27 школах, полностью закрыты пять детских садов (в Кожевниковском, Молчановском, Парабельском районах).

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