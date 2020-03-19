Томская филармония перенесла все мероприятия, запланированные на март

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: philharmonic.tomsk.ru

Начиная с завтрашнего дня, 20 марта, в Томской филармонии перенесены все концерты и спектакли, запланированные на текущий месяц, сообщается на сайте учреждения.

Перенос связан с рекомендаций Правительства Российской Федерации и Роспотребнадзора, распоряжением губернатора Томской области об отказе от проведения всех массовых мероприятий в закрытых помещениях из-за угрозы распространения коронавируса.

Уточняется, что все запланированные концерты обязательно состоятся, но на несколько месяцев позже. Новые даты будут определены позднее.



Все приобретенные билеты также действительны.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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