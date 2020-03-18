Томский «Киномакс» ввел ограничение по количеству зрителей на сеансах

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2020 // Фото: kinomax.ru

Сегодня, 18 марта, томский кинотеатр «Киномакс» ввел ограничение по количеству зрителей в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Как сообщается на сайте кинотеатра, ограничение вводится в связи с распоряжением губернатора о введении в Томской области режима повышенной готовности в качестве меры противодействия распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, на один сеанс в «Киномаксе» будет допускаться не более 50 человек.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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