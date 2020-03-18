Личный опыт: вернувшаяся из Италии томичка рассказала, как несколько дней пыталась получить консультацию медиков

18 марта 2020 / Томский Обзор

Читательница Томского Обзора, томичка Дарья Ускова рассказала, как несколько дней пыталась привлечь к себе внимание врачей, почувствовав недомогание после возвращения из-за границы. Несколько дней назад она вернулась из Италии, где был объявлен карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Я прибыла в Италию 23 февраля. На тот момент случаи (заражения COVID-19 — прим.ред.) были только на севере — в Ломбардии и Милане. Две недели я была в Риме, один день во Флоренции и вернулась обратно в Рим в карантин. В Риме я ходила в языковую школу. У нас в группе были люди из Бразилии, Мексики, Франции, было два человека из Китая, один из них из Уханя, но он три месяца находился в Риме и выглядел вполне здоровым. Настроения тогда в Риме были примерно такие же, как и сейчас у нас, что это просто какой-то грипп. Некоторые учителя говорили, что статистика смертей по гриппу гораздо выше, чем от коронавируса, поэтому сильно беспокоиться не надо. Но тогда и не было такой скорости заражения, как сейчас», — рассказывает Дарья Ускова.

Через полторы недели после ее приезда ситуация изменилась. Начали появляться сообщения о закрытии языковой школы и перехода на онлайн-обучение. 5–6 марта занятия уже отменили, а 9 марта в Италии ввели карантин.

«Я должна была улетать из Рима, а 13 марта все рейсы из Италии, кроме нескольких чартерных, компания S7 отменила, в том числе из Рима мой рейс. Мне пришлось через мою коллегу обменивать билеты. К счастью, обменяли, и 14 марта я улетела, но из Неаполя. Три дня я была в полнейшем карантине в Италии. Там можно было выходить, только если нужно купить продукты, погулять с собакой, и вроде как еще разрешен спорт на открытом воздухе», — отмечает Дарья Ускова.

По прилету в Домодедово пассажиров дважды проверили — измерили температуру и попросили заполнить анкету, указав место назначения и отправки, номер телефона и адрес.

«То есть, никаких мазков никто не брал. На этом проверки закончились. Я прождала свой рейс и спокойно улетела в Томск, где меня никто не проверял», — рассказала Дарья.

Еще в Италии девушка начала чувствовать недомогание, в Томске у нее незначительно поднялась температура и появился небольшой кашель. Учитывая свои недавние передвижения, Дарья Ускова решила обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора.

«Я не думаю, что я заразилась, но кто знает. Многие люди могут переносить это абсолютно бессимптомно, но заражать других — вот в чем проблема. Как сознательный гражданин, я позвонила на „горячую линию“ Роспотребнадзора (8-800-350-8850). В первый раз, когда я позвонила, девушку на горячей линии смутила ситуация с тем, что я проживаю в Томске, но прикреплена к северской поликлинике. Она посоветовала обратиться в ОМС, чтобы я разрешила вопрос с ними — могу ли я кого-то вызывать к себе на дом, и так далее. В ОМС мне сказали: „Да, вы можете обращаться хоть куда“, и дали номер Роспотребнадзора, который 516-616. Туда я звонила два дня, много раз, там не брали трубку», — объясняет Дарья.

Потом девушка увидела новость о том, что коронавирусом занимаются в инфекционном отделении Городской больницы №3 и позвонила туда. В этом лечебном учреждении ей посоветовали обратиться «в больницу по месту проживания».

«Я, честно, не знаю, какая больница относится к моему адресу, и информацию найти не смогла. Поэтому я позвонила в ближайшую — вторую больницу, где мне сказали звонить в первую поликлинику. Там мне ответили: „Вы к нам не прикреплены, но разовый вызов возможен“. И вчера вечером ко мне направили врача, — рассказывает Дарья Ускова. — Врач минут за 40 до приезда позвонил, уточнил, что мне надо, нужен ли больничный лист. Я ответила, что могу работать из дома, поэтому лист не нужен. Спросил, есть ли симптомы? Я говорю: „Температура и кашель“. Он ответил: „Давайте приеду, послушают, от греха подальше“. Приехал, влетел в мою квартиру, послушал легкие. Сказал, что они чистые, посмеялся над тем, что я должна сидеть в карантине, спросил, кто мне это порекомендовал — „сидеть дома“. Посоветовал пить чай с малиной, пожелал „не болеть“ и ушел».

После девушка вновь позвонила в Роспотребнадзор. Там ей дали номер регистратуры первой поликлиники и сказали, что 24 марта (через 10 дней после прилета) к ней придут брать мазок для изучения.

«Мне порекомендовали мыть руки, все дезинфицировать, не допускать того, чтобы слизистые были сухими. При ухудшении симптомов, если станет совсем плохо — вызывать «скорую», — отметила Дарья.

Также 17 марта ей принесли постановление от главного государственного санврача по Томской области. Оно предписывает девушке находиться в режиме изоляции с 16 марта 2020 года в течение 14 дней: не покидать помещение, в том числе не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, никакие общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами. В документе прописана необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, дважды в сутки измерять температуру тела и составлять температурный лист в письменной форме, ежедневно сообщать по телефону медицинской организации обслуживания о состоянии своего здоровья, при первых же признаках заболевания позвонить в «скорую» и не допускать самолечения. Рассказывается и об ответственности, которую понесет больной в случае, если его действия повлекут массовое заболевание людей.

«Сейчас, когда я позвонила в поликлинику еще раз, мне вроде бы ответили довольно адекватно. Вроде как, меня взяли под наблюдение, что хорошо. Я буду сидеть дома две недели, буду думать, как получать продукты и выносить мусор, — рассказывает Дарья Ускова. — Я не особо сильно заинтересована в том, чтобы наплевать на все эти меры, потому что наблюдала три недели все то, что происходит в Италии, понятно, что у нас будет то же самое, или даже хуже - с таким отношением».

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