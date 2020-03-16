В Томской области нет подтвержденных диагнозов заболевания коронавирусом - замгубернатора

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

В Томской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. За теми, кто вернулся из стран, наиболее пострадавших от это этого заболевания — Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании — ведется ежедневное наблюдение. Об этом сегодня сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, данные о прибывших поступают в региональное управление Роспотребнадзора. У каждого берутся тестовые анализы («смывы») на наличие в организме коронавируса. Если у человека нет температуры и других симптомов заболевания, за ним устанавливается ежедневное наблюдение на протяжении 14 дней. При наличии симптомов, пациенты будут изолированы в инфекционное отделение.

«В регионе проводятся все необходимые упреждающие и профилактические мероприятия по недопущению его распространения», — подчеркнул вице-губернатор.

Пациенты с подозрением на коронавирус будут поступать в инфекционное отделение городской больницы № 3. «На сегодняшний день здесь проходит лечение один человек. Он прибыл в регион из Европы с симптомами ОРВИ. Тесты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательные. Завтра заканчивается его 14-дневный срок пребывания в карантине. После полного выздоровления его выпишут из больницы», — сообщил Иван Деев.

Заместитель губернатора отметил, что тесты на наличие коронавируса берутся у пациентов в двух случаях: если человек приехал из другой страны или контактировал с заболевшим, а также у тех, кому поставлен диагноз пневмония. Результаты всех анализов отрицательные.

Вице-губернатор Иван Деев, также обратил внимание, что меры предосторожности от коронавирусной инфекции аналогичны профилактике гриппа и ОРВИ. Прежде всего, не общаться заболевшим, избегать мест массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, проветривать помещения, по возможности отказаться от поездок в регионы и страны, где установлены случаи заболевания коронавирусом.

В Томской области продолжает работу круглосуточная «горячая линия» облаздрава по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ. Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-350-8850 или по телефону (3822) 516-616 (звонок по «межгороду» платный).

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