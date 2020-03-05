«Томскую птичку» начали производить в Яшкино

5 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

«КДВ Групп» начала выпуск конфет «Томские классические» на кемеровском производстве в пгт Яшкино. Технология, рецептура и упаковка останутся без изменений, сообщила Томскому Обзору представитель компании.

В компании отметили, что производство началось две недели назад. Конфеты уже можно встретить в продаже. В «КДВ Групп» также уточнили, что технология, рецептура и упаковка не изменятся.

Ранее конфеты производила томская фабрика «Красная звезда». Однако в январе 2020 года производство закрыли в связи с перемещением оборудования в Кемеровскую область.

Как сообщалось ранее, основные причины переноса производства — обветшание здания и, как следствие, отсутствие возможности производить продукцию, не нарушая требования законодательства.

Напомним, в 2015 году производство «птички» уже переносили в Кемеровскую область. Новость об этом томичи восприняли отрицательно, отмечая ухудшение качества конфет. Тогда производство вернули обратно в Томск.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли. Занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье. Головной офис холдинга находится в Томске.

Традиционно считается, что основным бенефициаром «КДВ Групп» является Денис Штенгелов. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области за 2014 год, совладельцами холдинга являются Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них на тот момент владел более 20% акций АО «Кондитерус ком».



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