«КДВ Групп» переводит производство с томской кондитерской фабрики «Красная звезда» в Кузбасс

12 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

«КДВ Групп» переводит производство с фабрики «Красная звезда» в Томске на другую площадку — в Яшкино (Кемеровская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В январе линия по производству конфет „Томские классические“ переедет на другую площадку — „КДВ-Яшкино“, где есть возможность сохранить производство томского бренда. В связи с обветшанием здания (в Томске — прим.ред.) и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требования законодательства, переезд „Птички“ (речь о конфетах „Птичье молоко“, это один из самых известных видов конфет, выпускаемых в Томске — прим.ред.) — это вынужденная мера», — сказал сотрудник компании.

По его словам, перемещение оборудования начнется в январе.

Сотрудников фабрики заблаговременно уведомили о предстоящих переменах, при этом пожелавшим сохранить рабочие места предложены альтернативные варианты трудоустройства.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» зарегистрировано в Томске в 2005 году, в состав холдинга «КДВ» фабрика вошла в 2013 году. По данным на конец 2018 года, численность сотрудников компании составляла 82 человека. Выручка предприятия в 2018 году составила 173 млн рублей, чистый убыток — 103 млн рублей, до этого «Красная звезда» заканчивала годы с прибылью.

Ранее фабрика производила различные виды конфет, карамель, зефир и другие кондитерские изделия, однако к настоящему моменту осталась только одна производственная линия — по производству конфет.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли. Занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье. Головной офис холдинга находится в Томске.

Традиционно считается, что основным бенефициаром «КДВ Групп» является Денис Штенгелов. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области за 2014 год, совладельцами холдинга являются Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них на тот момент владел более 20% акций АО «Кондитерус ком».

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