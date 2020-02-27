Десять школ в Томской области закрыты на карантин

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В связи с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в Томской области закрыли на карантин ряд образовательных учреждений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Полностью закрыто 10 школ (в Первомайском, Зырянском, Колпашевском, Кожевниковском, Кривошеинском районах и в Томске), также 118 классов в 41 школе (большинство в Томске- 68 классов, также классы закрыты в школах Колпашевского, Шегарского, Первомайского, Парабельского, Молчановского, Кожевниковского, Каргасокского районах). Полностью закрыты 2 детских сада в Каргасокском и в Кривошеинском районах.

В Томске превышение недельного эпидпорога по совокупному населению составило 9,7%, среди школьников от 7 до 14 лет на 27,6% в группе 15 лет и старше- на 21%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 55,7% выявлен вирус гриппа- А/H1N1, А/H3N2 и В. Так же среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

Также в сообщении отмечается, что в регионе продолжают действовать введенные в середине февраля ограничительные мероприятия: запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрет на допуск посетителей к больным, находящихся на стационарном лечении, проведение обязательного «утреннего фильтра» перед началом занятий в общеобразовательных организациях и приёме в дошкольное учреждение, проведение дезинфекции, обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей, в том числе общественного транспорта.

В связи со сложившейся обстановкой томичам рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, пользоваться масками, избегать места массового скопления людей, не посещать работу во время болезни, не заниматься самолечением и при первых признаках инфекции обращаться за медицинской помощью.

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