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Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Томской области ввели ограничения

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В Томской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ряде муниципальных образований, в том числе и Томске, этот показатель превысил эпидпорог, в связи с чем были введены ограничительные мероприятия, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели в целом по Томской области ОРВИ и гриппом заболело 7397 человек. Рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составил 17,3%. Превышение эпидемического порога и интенсивный рост заболеваемости наблюдается в 6 муниципальных образованиях области: в Парабельском, Колпашевском, Кожевниковском, Каргасокском, Томском районах и Томске. Вместе с тем, по совокупному населению региона уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 21,9%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 36% выявлен грипп - вирус гриппа А (H3N2), А (H1N1) и В. Так же среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

На прошедшей неделе были полностью закрыты пять школ (в Кожевниковском и Каргасокском районах), 51 класс в 17 школах (в Колпашевском, Томском, Шегарском районах и Томске), полностью закрыты 7 детских садов (в Каргасокском, Кожевниковском и Александровском районах).

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в Томской области были введены ограничительные мероприятии, в том числе:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области настоятельно рекомендуют в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:

В случае обнаружения признаков заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и во избежание осложнений не заниматься самолечением.

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