Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Томской области ввели ограничения

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ряде муниципальных образований, в том числе и Томске, этот показатель превысил эпидпорог, в связи с чем были введены ограничительные мероприятия, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели в целом по Томской области ОРВИ и гриппом заболело 7397 человек. Рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составил 17,3%. Превышение эпидемического порога и интенсивный рост заболеваемости наблюдается в 6 муниципальных образованиях области: в Парабельском, Колпашевском, Кожевниковском, Каргасокском, Томском районах и Томске. Вместе с тем, по совокупному населению региона уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 21,9%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 36% выявлен грипп - вирус гриппа А (H3N2), А (H1N1) и В. Так же среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

На прошедшей неделе были полностью закрыты пять школ (в Кожевниковском и Каргасокском районах), 51 класс в 17 школах (в Колпашевском, Томском, Шегарском районах и Томске), полностью закрыты 7 детских садов (в Каргасокском, Кожевниковском и Александровском районах).

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в Томской области были введены ограничительные мероприятии, в том числе:

запрет проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях,

соблюдение масочного режима работниками медицинских, образовательных организаций, сотрудниками, работающими с населением (предприятия торговли, общественного питания, сферы обслуживания, транспорта, культурно-досуговые организации, аптеки и т.д.),

запрет на допуск посетителей к больным, находящихся на стационарном лечении,

проведение обязательного «утреннего фильтра» перед началом занятий в общеобразовательных организациях и приёме в дошкольное учреждение,

проведение дезинфекции, обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей, в том числе общественного транспорта.

Постановлением вводится так же ряда других профилактических мероприятий.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области настоятельно рекомендуют в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:

избегать мест массового скопления людей.

при необходимости посещения многолюдных мест держаться дистанции не менее 1 м (на расстоянии вытянутой руки).

в местах скопления людей и при близком контакте с ними использовать медицинскую маску и менять ее каждые 3 часа,

соблюдать «респираторный этикет».

при признаках заболевания оставаться дома (не посещать работу, оставлять больного ребенка дома),

как можно чаще и тщательно мыть руки с мылом; обрабатывать кожным антисептиком.

регулярно проводить влажную уборку в доме и на рабочих местах, проветривать помещения.

ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания, труда и отдыха.

В случае обнаружения признаков заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и во избежание осложнений не заниматься самолечением.

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