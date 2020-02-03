Мэр Томска поручил оказать максимально содействие в расследовании конфликта в автобусе №29

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Мэр Томска Иван Кляйн поручил заместителю по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову оказать максимальное содействие в расследовании конфликта между водителем и пассажиром маршрутного автобуса№ 29, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города потребовал незамедлительно передать записи с видеокамеры наблюдения, которые сегодня по условиям муниципальных контрактов установлены в каждом салоне.

Мэр также отметил, что «Этот вопиющий случай не может остаться без внимания со стороны власти» и "Все выводы будут сделаны после проведения следственных мероприятий".

Напомним, накануне, 2 февраля, в одной из томских маршруток на ул.Енисейской произошел конфликт. По словам очевидцев, его причиной стало отсутствие возможности провести безналичную оплату за проезд.

Тэги/темы: