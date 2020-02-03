В Томске между водителем маршрутки и пассажиром произошел конфликт, проводится проверка

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: instagram.com/dtp_tomsk

Накануне, 2 февраля, в Томске на остановке по ул.Енисейской произошел конфликт между водителем маршрутки и одним из пассажиров.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел около 16.50. По данному факту проводится проверка.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях уточняют, что причиной конфликта стало отсутствие возможности безналичной оплаты проезда. После того, как мужчина, по словам свидетелей находящийся с состоянии опьянения, не смог расплатиться картой, он протянул водителю крупную купюру. Тот, в свою очередь, решил, что расплачиваться нужно было заранее и провез пассажира на одну остановку дальше. Пассажиру это не понравилось, он начал кричать и пнул (по другой версии - ударил кулаком) автобус. В результате завязалась драка.

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