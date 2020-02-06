Томский Обзор выпустил подкаст о банной жизни дореволюционного Томска

6 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Томский Обзор продолжает серию краеведческих подкастов про тайную жизнь старого Томска. На этот раз рассказываем о банях и о том, что в них происходило.

В начале ноября прошлого года у нас вышла одноименная статья, а теперь вы можете ее не только почитать, но и послушать.

Почему именно подкаст? Во-первых, для прослушивания в машине, если вам надоели музыка, разговорное радио и аудиокниги. Во-вторых, для тех моментов, когда ваши руки заняты каким-то делом, а голова — не особенно. В-третьих, если вы не любите смотреть и читать, а любите слушать.

Язык подкаста: русский.

Длительность: 20 мин.

Голос: Александр Зорин

А еще можно послушать наш предыдущий подкаст про историю томских кабаков и проституцию в дореволюционном Томске.

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