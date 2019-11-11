Тайная жизнь города. Бани и притоны старого Томска

11 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Обозреватель Александр Мазуров

В старом Томске в общественные бани приходили не только мыться, но отдыхать, общаться.

Среди томских бань были как приличные семейные заведения, так и настоящие притоны. Про общественные бани и их проблемы читайте в новом выпуске рубрики «Тайная жизнь города».

Дорогое удовольствие

Бывшая Громовская баня. 20-30 годы Фото из фондов ТОКМ

В Томске не каждая семья могла иметь собственную баню из-за стоимости обслуживания. Полноценный водопровод был построен в лишь в 1908 году и охватывал не весь город. Регулярное очищение сточных канав и услуги водовоза стоили дорого, поэтому семьи объединяли усилия и создавали бани на несколько домов.

«Торговые бани» (что означало общественные) появились в Томске в 1804 году. Из-за частых пожаров и сухой погоды в городе распорядились при усадьбах «бани черные и белые запечатать». Для мытья построили несколько общественных бань.

В Томске работали также бани при городской и тюремной больницах, духовной семинарии, епархиальном женском училище, но основная масса томичей посещала именно торговые бани.

Количество бань в Томске в разные годы. По данным справочника «Томск в кармане» Алина Малютена

Высшей категорией банных номеров считались семейные бани. Там была качественная мягкая мебель, вешалки, ванны. Цены за номерные бани начинались от 40 коп., семейные — от 50 коп. В общие бани билет стоил около 5 коп.

Билет в торговую баню Березина Фото: avito.ru

Владельцы общественных бань часто размещали рекламные объявления в газетах «Сибирская жизнь» и «Сибирская газета». В рекламе утверждали, что в банях работают хорошие парильщики, отменный пар и вода из водопровода.

«Сибирская жизнь», 13 апреля 1907 г.

Санитарные нормы и их нарушения

Здание Громовской бани (ул. Советская, 22). Современное состояние Фото: Александр Мазуров

Устройство торговой бани в Томске определялось правилами строительного устава и санитарными нормам. Устав предписывал строить общественные бани вблизи воды из-за частых пожаров.

Владельцы томских бань обязаны были спускать грязную воду в резервуары-отстойники, из которых грязь вывозилась на места городской свалки. Делали так единицы — большинство сливали грязную воду в реки.

В марте 1908 года суд рассматривал дело Афанасьева, содержателя бань Муковозова. Среди «вопиющих безобразий», выявленных при осмотре бань, выяснилось, что грязь сбрасывается прямо к яру Ушайки. Афанасьеву выписали штраф в размере 100 рублей.

По санитарным нормам, мягкая мебель в банях обязательно покрывалась чехлами и клеенкой. Правила предписывали наблюдать за чистотой и исправностью принадлежностей для мытья, тазов, посуды. Посетителям запрещалось натираться в банях мазями, лекарствами, пахучими веществами, ставить банки, пиявки, прививать оспу. Были в постановлении и требования к галошному шкафу, чтобы посетители снимали галоши перед входом. Веники после одноразового употребления требовали уничтожать и не допускать к повторному.

Проведенные санитарной комиссией осмотры торговых бань Томска показали повсеместное нарушение владельцами требований к содержанию заведений.

Санитарная комиссия, которая следила за внутренним содержанием бань, а также за выбросом грязной воды, обратила внимание на недостатки: здания некоторых бань были совершенно не приспособлены к сибирскому климату, а пребывание в них способствовало появлению простудных заболеваний.

Полы в общих банях были практически везде деревянными, поверх них настилали слой соломы. Из-за редкой смены настилки ее нижний слой был сильно загрязнен и представлял собой подобие навоза.

Во врачебно-санитарной хронике Томска за 1908 год описывают следующие нарушения, выявленные при осмотре бани Фефербаум:

Простонародные бани имеют два отделения — мужское и женское. Раздевальные комнаты обоих отделений производят очень неблагоприятное впечатление… Пол загрязнен, покрыт скользкой, мокрой соломой. Тазы железные, плохо окрашены, содержатся грязно…

Скамьи в мойнях в большинстве общественных бань содержались неопрятно, лишь в банях Дистлер и Цем скамьи в номерных отделениях были покрыты мраморными плитами и цинковыми листами.

При осмотре бань Ковригина санитарная комиссия обратила внимание, что скамьи могут ранить посетителей.

В мыльных и парильнях полы деревянные, скамьи также деревянные, при чем некоторые из них настолько стерты, что гвозди их вышли наружу.

Почти во всех банях не было встроенной вентиляции. Помощник врачебного инспектора М. В. Милославский отмечал:

во многих банях, особенно в общих, воздух настолько тяжел и удушлив, что оставаться в банях более или менее продолжительное время нет возможности.

«Сибирская газета», 7 декабря 1886 года

Бани освещались керосином, лишь в банных заведениях Дистлера и Ковригина использовалось электрическое освещение. В этих же банях были хорошо устроены клозеты в номерных отделениях. В остальных клозеты были в ужасном состоянии или не функционировали, а занимаемые ими помещения служили другим целям. Чаше всего туалеты располагались на улице — посетителям приходилось бежать к ним в неглиже через весь двор.

Вид на Заисточье из окна бани Дистлера. Стереопара Фото из фондов ТОКМ

В этом плане выделилась бани Бутиной: «Отхожие места при общих банях не функционируют, а служат местом хранения веников и… бутылок с квасом!»

Номерные отделения бань содержались гораздо чище, нежели общие. В общих отделениях скамьи в раздевальнях и полки для одежды были грязными, пыльными, под скамьями валялся мусор, бутылки, окурки и мочалки для мытья, мыло. В раздевальнях бань жили служащие вместе с малолетними детьми, готовили здесь пищу.

Дворы бань содержались грязно: помойные ямы находились на видном месте, своевременно не вычищались. Везде был разбросан навоз, мусор, тряпье, веники.

Антисанитарное состояние помещений способствовало распространению инфекционных, кожных, и венерических заболеваний среди клиентов. В 1900 году санитарный врач Касторский и городской врач Грацианов при осмотре торговой бани Дондо обнаружили сгнившие полы, по которым ползали черви.

Отсутствие в городе канализации и водопровода создавало массу неудобств людям, жившим по соседству. Они были вынуждены терпеть запах гнилой воды, слушать крики, видеть пьяных посетителей. Хотя спиртные напитки в банях продавать запрещалось, на деле такая продажа велась активно.

Водопровод в отдельных районах Томска появился в 1904 году Алина Малютена

Из-за специфического запаха прохожим приходилось зажимать нос и рот. Невозможно было пройти мимо пересечения Нечаевской улицы и Банного переулка: «Настолько велико зловоние… все нечистоты выгружаются во дворе и не вывозятся».

Благодаря водопроводу заболеваемость брюшным тифом резко снизилась Алина Малютена

Баня Завьялова на Мельничной доставляла владельцу много неудобств. Воды не хватало, и посетители разбавляли горячую воду снегом, за которым бегали голыми. Также на Мельничной в женском отделении бань на девушек падала крыша. Однажды моющиеся женщины вместе с баней пошли ко дну новообразовавшегося болота.

«Сибирская газета», 4 января 1883 года

Санитарная комиссия при осмотре бань в 1908 году пришла к следующему выводу:

Значительное большинство указанных выше бань отличается весьма неряшливым внутренним состоянием, а некоторые из них (бани Дондо, Фефербаум, Храмова) — представляют безусловную опасность для здоровья населения, пользующегося услугами этих бань. В более благоприятных условиях находятся бани Брик, Громова, Лопуховой и Дистлер… Указанные выше беспорядки по содержанию этих бань возбудили у санитарного надзора вопрос о закрытии их…

Плитка из бани Громова, место производства — Западная Европа, Польша Из фондов ТОКМ

Служение целям разврата

Бани должны были состоять из двух отделений — мужского и женского. Для каждого полагался отдельный вход, запрещалось строительство торговых бань с одним помещением для всех.

Городская дума обязывала хозяев бань обеспечить мужское и женское отделения туалетами, а также разделить названные отделения капитальной стеной.

Иногда капитальная стена превращалась в баки с водой:

Бани Лившиц, арендованные Храмовым, содержатся в таком санитарном состоянии, что дальнейшее их существование является прямо недопустимым… Перегородкой между мужской и женской банями служат два огромных ветхих бака с холодною и горячею водой.

Даже стены не гарантировали отсутствие внимания к противоположному полу. Так, женская баня Завьялова была построена в бойком месте, и мужчины пытались подглядывать за девушками в окна.

«Сибирская газета», 4 января 1883 года

Содержатели бань должны были иметь в женских банях женскую, а в мужских — мужскую прислугу. Запрещалось допускать к работе прислугу в нетрезвом виде или с «заразными болезнями». Прислуга следила за посетителями бани, не пропуская имевших «ясные наружные признаки накожных болезней, возбуждающих отвращение или подозрение насчет заразительности».

В банях могли работать только семейные женщины, но даже это не помогало. В порядке исключения можно было принимать одиноких женщин после 40 лет.

Одним из выводов комиссии по обследованию томских бань в 1906–1907 годах стало заключение об их «служении целям разврата». Неоднократно во время осмотра бань члены комиссии встречали женщин, обслуживающих клиентов в номерах и коридорах. Одна из женщин по результатам освидетельствования болела сифилисом. В этом отношении комиссия особенно выделила баню Завьялова на Акимовской и баню Лившица, которые стали излюбленным местом для проституток.

«Сибирская газета», 11 августа 1885 года

На заседании Томской городской думы в 1909 году была озвучена проблема распространения сифилиса, в том числе среди банщиц. Сообщалось, что в 1907 и 1908 годах официально в городе было зарегистрировано 474 человека, вновь заразившихся этим венерическим заболеванием, причем 47 из них заболели после посещения бань.

Держали тайных проституток под видом банщиц в банях с отдельными номерами. Билет в общую баню стоил 5 коп, а с банщицей в номере рубль. Иногда такие бани приходилось закрывать, жаловались семьи на посторонние звуки — перегородки между номерами были тонкими.

Баня Лапиных, которая по разврату тягалась только с завьяловскими банями, имела даже специфические особенности конструкции — там были сделаны ходы под полками, через которые в номера по заказу клиента поставляли проституток.

За нарушение закона хозяев бань штрафовали. Так, за нарушение постановления Фефербаум был оштрафован на 1000 рублей «за не прописку двух проституток, живших при банях и занимавшихся позорным промыслом, за допущение находиться здесь лицам, не имеющим видов на жительство, за крайне антисанитарное содержание бань, отсутствие дезинфекции ретирадных мест».

Бани в Томске были популярными и бойкими местами, где посетители коротали время за общением, квасом, напитками покрепче, другими развлечениями. К сожалению, гигиенические потребности всех желающих томские городские бани не удовлетворяли, но они были неотъемлемым элементом инфраструктуры города, городской среды.

Источники:

Жеравина А. Н. Томск второй половины XIX — начала XX в. : (по материалам дореволюционной печати). [Томск]: Изд-во Томского университета, 20102) «Сибирская газета» (XIX — начало XX в.)

Сибирская жизнь: газета политическая, литературная и экономическая. — Томск: П. И. Макушин.

Сибирская Газета. — Томск: Н. Толкачев: Редакция Сибирской Газеты, 1881-1888 (: Типо-Литография Михайлова и Макушина, в Томске).

Татарникова, А. И. Проблемы банного хозяйства г. Томска в начале XX века: санитарно-гигиенический аспект. // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2017. — Вып. 5 (182).

Чирков, Н. С. Путеводитель по г. Томску и его окрестностям / [Н. С. Чирков]. — Томск: Паровая типография Н. И. Орловой, 1905.

Томск в кармане: справочная книжка и адрес-календарь г. Томска. Год 1 / сост. Н. А. Гурьев. — Томск: Гурьев и Миллер, 1902.

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