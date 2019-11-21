В Томске заработал каток на «Буревестнике»

Первый в этом сезоне каток в Кировском районе Томска открылся на стадионе «Буревестник», сообщает пресс-служба мэрии.

Заливка льда на хоккейной коробке на стадионе «Буревестник» проводилась на прошлой неделе. Сейчас лед полностью готов к приему детей и взрослых. Каток работает в будни с 12.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Со своими коньками вход для детей до 7 лет бесплатный, для всех остальных рядом с катком предусмотрен платный прокат коньков. Каток будет принимать отдыхающих при температуре не ниже -20 градусов, в более холодную погоду он работать не будет.

В конце ноября-начале декабря на территории Кировского района откроется еще 7 катков, подготовка льда на которых пока продолжается. Это катки на территории Мавлюкеевского озера (пер. Буяновский, 3а), в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122), два катка зальют возле лицея №1 (ул. Нахимова, 30) и по адресам: ул. Энергетиков, 6 (микрорайон Степановка), ул. Ф. Лыткина, 8 (ТУСУР) и в деревне Лоскутово (ул. Ленина, 1а).

Напомним, первый в этом сезоне каток в Томске открылся в Ленинском районе у лицея №7 по ул.Интернационалистов, 12.

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