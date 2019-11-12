В Томске открылся каток

В минувшие выходные в Ленинском районе Томска открылся ледовый каток возле лицея №7 по ул.Интернационалистов, 12, сообщает пресс-служба мэрии.

На днях будет подготовлен лед на дворовой территории по ул. Профсоюзная 16/2. Вечером все катки освещены, кататься на своих коньках томичи здесь могут бесплатно и без ограничений по времени. Также на ул. Интернационалистов, 12 до 22.00 работает служба проката коньков.

В ближайшее время катки откроют и детско-юношеские спортивные учреждения Ленинского района: Школа зимних видов спорта по ул.Говорова, 36 а и спорткомплекс «Юность» по ул.Карла Маркса, 50.

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