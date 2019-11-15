В Томске заливают каток на Белом озере

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

На Белом озере началась подготовка к новогоднему благоустройству. Первым этапом стала заливка катка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне рабочие расчистили поверхность озера от снега, а сегодня начали заливку первого слоя льда.

Технология создания катка предполагает несколько этапов. Сегодня началась заливка льда холодной водой. Она необходима для того, чтобы выровнять поверхность. Всего планируется провести 4-5 этапов заливки катка холодной водой, а чтобы выровнять лед до зеркального блеска последний слой заливают уже горячей водой.

Открытие катка на Белом озере состоится в начале декабря.

Напомним, первый в этом сезоне каток открылся в прошедшие выходные возле лицея №7 на ул.Интернационалистов, 12.

Тэги/темы: