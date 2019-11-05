Руководить ТПУ будет тандем управленцев из Томского госуниверситета и «Газпром нефти»

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 5 ноября, на заседании научного совета Томского политехнического университета губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил коллективу вуза нового исполняющего обязанности ректора Виктора Демина и первого проректора ТПУ Андрея Яковлева.

«Сегодня в одном из лучших технических вузов России заканчивается эпоха „безвластия“. Как губернатор и председатель наблюдательного совета университета знаю, что вуз пережил это трудное время достойно. Томские политехники в очередной раз подтвердили статус одного из ведущих университетов страны, — сообщил в ходе заседания Сергей Жвачкин. — У нашего университета громадный потенциал. Он не может больше без первого руководителя. И на капитанском мостике, конечно, должен стоять профессионал».

Напомним, 30 декабря 2018 года истекли полномочия прежнего ректора ТПУ Петра Чубика, который возглавлял вуз на протяжении 10 лет. Он проработал в качестве исполняющего обязанности ректора до 10 октября, после вуз почти месяц оставался без руководителя.

Губернатор также отметил, что с 6 ноября вуз формирует новую управленческую команду и пообещал оказать поддержку как со стороны областной власти, так и со стороны наблюдательного совета ТПУ.

В свою очередь новый исполняющий обязанности ректора Виктор Демин, ранее занимавший пост проректора Томского госуниверситета по образовательной работе, сообщил собравшимся, что очень четко понимает степень возлагаемой на него ответственности. По его мнению, ТПУ должен развиваться в двух ключевых направлениях — создании НОЦа (научно-образовательного центра) и продолжить участие в проекте «5-100» (направленном на максимизацию конкурентной позиции ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ).

«ТПУ на очень хорошем счету и, конечно, у нас есть амбиции для того, чтобы двигаться дальше. Я думаю, что мы все вопросы, обязательно будем обсуждать совместно и наметим общий курс», — отметил Виктор Демин.

Затем губернатор представил коллективу ТПУ нового первого проректора — Андрея Яковлева. Он выпускник Уфимского государственного авиационного университета по специальности «Прикладная математика и информатика», доктор физико-математических наук, автор более 50 публикаций, включающих патенты и монографию.

Примечательно, что новый проректор несколько лет проработал в «Газпром нефти», где в том числе координировал совместные проекты компании с научной средой и университетами. Последний год Андрей Яковлев в должности директора программы по экспертизе и управлению эффективностью инновационных проектов «Газпром нефти» занимался инновациями, стратегическим планированием технологий и реализацией технологического портфеля компании.

«Томский политехнический университет — опорный вуз для российской промышленности. Это не только важнейший источник кадров для отрасли, но и крупный центр исследований и разработок. ТПУ интегрирован в международное научное сообщество и активно взаимодействует с крупнейшими компаниями. Такая модель соответствует потребностям нашего времени. Ведь современный университет — не просто площадка для обучения и фундаментальной науки, но и среда для зарождения инноваций и технологических стартапов. Образование и наука должны отвечать текущим и перспективными запросами промышленности, создавая решения для преодоления технологических вызовов. Участие ТПУ в проекте „Палеозой“ и создании Кроссиндустриального центра технологических разработок отражает этот вектор. Надеюсь, что мой профессиональный опыт, научные знания и понимание потребностей реального сектора помогут укрепить позиции ТПУ как одного из ведущих мировых технических университетов, а также сделают его проводником инноваций и инструментом развития отрасли», — отметил Андрей Яковлев.

Фото: Вероника Белецкая

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