Томский проект «Палеозой» обретет общенациональный статус

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор/Екатерина Некрылова

Накануне, 6 августа, Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и директор по технологическому развитию «Газпром нефть» Алексей Вашкевич провели в Санкт-Петербурге совещание по расширению сотрудничества региона и компании в области науки и технологий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Главной темой встречи стало развитие проекта «Палеозой», который реализует в Томской области ПАО «Газпром нефть», администрация региона и созданный ими кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок. В рамках проекта в регионе создается испытательный полигон и начинает работу совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и АО «Росгео»

«Вместе со специалистами одной из ведущих нефтяных компаний страны томские ученые решают сложнейшую задачу разработки эффективных технологий поиска, разведки и разработки углеводородов доюрского периода, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Этот проект носит общенациональный характер, поэтому в ближайшее время мы обратимся за его поддержкой в Минприроды России. На мой взгляд, стоит подумать над созданием национального директората «Палеозой», чтобы синхронизировать планы ведущих российских компаний по добыче труднодоступных углеводородов. И конечно, нужно предусмотреть налоговые преференции для компаний, которые работают с такими месторождениями в Западной Сибири».

Глава региона и директор по технологическому развитию «Газпром нефти» договорились провести в 2020 году в Томске международную конференцию по добыче углеводородов из залежей доюрского комплекса.

«Вместе с нашими ведущими университетами, кроссиндустриальным центром, научно-техническим центром «Газпром нефти», технологическим центром «Бажен» в рамках создания в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня мы разработаем программу комплексного развития компетенций, которая позволит ускорить реализацию такого амбициозного проекта, как «Палеозой», - подчеркнул томский губернатор. – Нам предстоит не просто мобилизовать потенциал и возможности томского научно-образовательного комплекса для решения сложнейших производственных задач, но и выстроить для этого систему национальной и международной кооперации».

В совещании приняли участие вице-губернаторы Андрей Антонов и Людмила Огородова, врио ректора НИ ТПУ Петр Чубик, проректор по образовательной деятельности НИ ТГУ Виктор Дёмин, проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа Виктор Рулевский, директ

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