В Томске завершается благоустройство «многонациональный» сквер на ул.Усова

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Подрядчик городской администрации завершает благоустройство сквера на пересечении улиц Белинского и Усова. Проект нового общественного пространства был подготовлен участниками дизайн-студии LLT ONE, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам разработчиков, в ходе реализации этого нестандартного проекта удалось «оживить» перекресток и подчеркнуть многоликость студенческого сообщества. В проекте использовали плавные, обтекаемые формы, чтобы повысить проницаемость пространства и задействовать его целиком. Вокруг верстового столба появилось бетонное основание «Глобус», на котором художники и граффитисты создадут картину континентов и стран, из которых приезжают иностранные студенты в Томск.

Многонациональность студенчества поддержана, в том числе, приствольными решетками с индивидуальным дизайном на трех языках - русском, английском и китайском. В сквере появился экспериментальный участок с велодорожкой, которая отделена от пешеходной части лентой из булыжных камней.

Также было расширено и видовое разнообразие зеленых насаждений сквера. Здесь высадили березы, три вида ивы липы, яблони, пузыреплодник, злаковые и многолетние травы, горные сосны. В перспективе они сформируют три уровня озеленения. В благоустроенном сквере также смонтированы деревянные настилы, которые можно использовать для уличных выступлений и летних кафе. Здесь же установили 27 скамеек. К середине ноября сквер дополнится системой интеллектуального видеонаблюдения на основе глубокого обучения видеокамер. Проект был реализован на средства национального проекта «Жилье и городская среда».

Что такое "Живая лаборатория", LLT ONE и как все это работает можно узнать в нашем материале.

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