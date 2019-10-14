Обвиняемый в серии изнасилований житель Томской области ранее работал в правоохранительных органах - источник

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Мужчина, которого обвиняют в нескольких изнасилованиях в городе Стрежевой Томской области, ранее работал в силовых структурах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Обвиняемый ранее работал в правоохранительных органах. В 90-х годах он уволился. Преступления он совершал, будучи уволенным», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сотрудники СКР, МВД и ФСБ задержали 60-летнего мужчину, которому после предъявили обвинение в нападениях на женщин в городе Стрежевой. Преступления были совершены в 2004–2017 годах. Задержанному инкриминируют п."в» ч.2 ст.131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п."б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, два эпизода), п."б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, два эпизода). Мера пресечения еще не избиралась.

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