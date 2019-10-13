В Стрежевом задержали насильника, нападавшего на женщин на протяжении 15 лет

13 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области задержан подозреваемый в совершении серии особо тяжких преступлений на протяжении 15 лет, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории г. Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», — говорится в сообщении.

В результате исследований вещественных доказательств сотрудникам СУ СКР, регионального УМВД и УФСБ удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Стрежевого. Его опознала одна из потерпевших.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (два эпизода), п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ (два эпизода). Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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