В Томске началась подготовка ко II Региональному краеведческому конкурсу локальной и семейной истории «ИсториЯ»
Центр прикладной истории «Со-Действие» и Макушин Медиа Лаб в рамках работы над образовательной программой конкурса проводят опрос. Пожалуйста, заполните форму ниже, это займет несколько минут. Участвовать в анкетировании могут все желающие.
Опрос: https://forms.gle/xzvqNHPwEBjnADZq9
Напомним, I Региональный краеведческий конкурс в области локальной и семейной истории «ИсториЯ» от Центра прикладной истории «Со-действие» ТОКМ им. М.Б. Шатилова и проекта «Сибиряки вольные и невольные» прошел в Томске с мая по сентябрь 2019 года. В нем приняли участие 59 жителей региона. Они подготовили 51 краеведческую работу.
Материалы I Регионального краеведческого конкурса в области локальной и семейной истории «ИсториЯ»:
- Положение о I конкурсе;
- Материалы, поданные на конкурс;
- Лауреаты конкурса;
- Фоторепортаж с награждения.
Методические материалы
- Азы генеалогического поиска;
- Краткий путеводитель по генеалогическому поиску (скачать и распечатать);
- Устная история. Опрос свидетелей прошлого и описание источников (методические рекомендации).
По всем вопросам можно обратиться к куратору проекта, Назаренко Татьяне Юрьевне по почте markele@mail.ru или телефону 8-913-885-7048.