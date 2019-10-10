В Томске началась подготовка ко II Региональному краеведческому конкурсу локальной и семейной истории «ИсториЯ»

10 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Фото из фондов ТОКМ

Центр прикладной истории «Со-Действие» и Макушин Медиа Лаб в рамках работы над образовательной программой конкурса проводят опрос. Пожалуйста, заполните форму ниже, это займет несколько минут. Участвовать в анкетировании могут все желающие.

Напомним, I Региональный краеведческий конкурс в области локальной и семейной истории «ИсториЯ» от Центра прикладной истории «Со-действие» ТОКМ им. М.Б. Шатилова и проекта «Сибиряки вольные и невольные» прошел в Томске с мая по сентябрь 2019 года. В нем приняли участие 59 жителей региона. Они подготовили 51 краеведческую работу.

Материалы I Регионального краеведческого конкурса в области локальной и семейной истории «ИсториЯ»:

Методические материалы

По всем вопросам можно обратиться к куратору проекта, Назаренко Татьяне Юрьевне по почте markele@mail.ru или телефону 8-913-885-7048.

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