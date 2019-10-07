В Томске наградили победителей краеведческого конкурса «ИсториЯ» (ФОТО)

7 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова наградили победителей регионального краеведческого конкурса локальной и семейной истории «ИсториЯ».

На конкурс была подана 51 работа от 59 участников со всего региона. Большая часть их была посвящена семейным историям, но все они, по консолидированному мнению жюри, были содержательны и интересны. Тем не менее, в результате суммирования баллов определились фавориты конкурса.

Максимум в номинациях "Изучение истории своей семьи" и "Изучение истории своего края" набрал Юрий Черданцев с работами "Как мы жили: 1954-1985" и "Историческая реконструкция кварталов г. Томска в рисунках и фотографиях". Он получил Гран-При конкурса.

В номинации «Изучение истории своей семьи» места распределились следующим образом:

Участники старше 18 лет

1 место – Симонов Петр Семенович (г. Томск) с работой «Моя жизнь»;

2 место – Михайлова Наталья Борисовна (с. Каргасок) с работой «Михайловы»;

3 место – Гришаева Надежда Валерьевна (с. Каргасок) с работой «Мои родные».

Среди участников младше 18 лет

1 место – Ершова Милена и Иванова Варвара (с. Семилужки) с работой «Судьба Елены»;

2 место – Черникова Диана (с. Мельниково) с работой «Моя родословная»;

3 место – поделили, набрав одинаковое количество баллов Юренева Дарья (с. Мельниково) с работой "Есть женщины в наших селеньях" и Капацкий Дмитрий (с. Семилужки) с работой "Мальчик из сибирской деревни".

Номинация «Изучение истории своего края»

1 место – Тензик Иван (с. Подгорное) с работой «Остров липы»;

2 место – Соловьева Ольга Борисовна (с. Подгорное) с серией работ «В тени истории»;

3 место – сборник «Каргасокский травник».

Номинация «Литературная интерпретация краеведческого сюжета»

1 место – Казин Владимир Николаевич (г. Северск – г. Балаково) с рассказом «Память»;

2 место – Борисенко Сергей Николаевич с романом «Кому на МФ жить хорошо!» и Тукшунекова Татьяна Ивановна (с. Зырянка) с рассказом «История одного портрета»;

3 место – Габдрахманова Нина Ивановна (с. Берлинка) с рассказом «Летопись судеб людских».

Участники конкурса получили сертификаты, памятные подарки и призы. Торжественная церемония вручения состоялась на выставке «Сибиряки вольные и невольные», по ее окончанию для всех желающих прошла бесплатная экскурсия по экспозиции музея.

Конкурс «ИсториЯ» организован Центром прикладной истории «Со-действие» при библиотеке Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова при поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив – Фонда М. Прохорова.

Вручение сертификатов Фото: Владимир Дударев

Участница конкурса Фото: Владимир Дударев

Член жюри Елена Фаткулина (Макушин Медиа Лаб) и Татьяна Назаренко (Центр прикладной истории Со-действие ТОКМ) Фото: Владимир Дударев

На выставке в музее Фото: Владимир Дударев

Путеводитель по генеалогическому поиску Фото: Владимир Дударев

Владимир Волков Фото: Владимир Дударев

Выстпуления членов жюри Фото: Владимир Дударев

Участники конкурса Фото: Владимир Дударев

Светлана Бубнова, краеведческая библиотека ТОКМ Фото: Владимир Дударев

На вручении грамот Фото: Владимир Дударев

Александра Котенко, музеолог Фото: Владимир Дударев

Член жюри конкурса, директор Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

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