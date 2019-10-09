Редакторы Томского Обзора прочтут лекцию на выставке «мУкА. Склады искусства»

9 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 12 октября, в Институте искусств и культуры ТГУ (пр.Ленина, 36, гл. корпус ТГУ, холл ИИК, 318 ауд.) пройдет лекция главного редактора «Томского Обзора» Елены Фаткулиной и городской обозревательницы Валентины Бейковой. Мероприятие состоится в рамках выставки «мукА. Склады искусства», посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Складам купца Горохова».

Как сообщают организаторы, на встрече редакторы расскажут, из чего состоит работа медиа над статьями про старую архитектуру, городские артефакты и культурное наследие Томска. А еще — почему авторы издания больше исследователи, чем журналисты, и что делать, если люди отказываются с тобой разговаривать.

В программе встречи:

#OldTownChallenge, как идея соединить разных горожан через любовь к одному городу;

«Живая история»: как искать людей, которые знают историю своего дома, что они могут о нем рассказать и куда это может привести;

«Факты и детали»: какие факты о зданиях удается найти и как это происходит, на что надо обращать внимание городскому исследователю;

«Фотоархивы и предметы»: где искать сокровища и что с ними потом делать;

«Работа с источникам»: кто помогает городскому исследователю, что могут сделать горожане, и как найти хорошую историю в пыльном углу;

«Городской проект мечты»: что требуется Томску и можно ли это организовать.

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. Начало лекции в 16.30.

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