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Редакторы Томского Обзора прочтут лекцию на выставке «мУкА. Склады искусства»

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В субботу, 12 октября, в Институте искусств и культуры ТГУ (пр.Ленина, 36, гл. корпус ТГУ, холл ИИК, 318 ауд.) пройдет лекция главного редактора «Томского Обзора» Елены Фаткулиной и городской обозревательницы Валентины Бейковой. Мероприятие состоится в рамках выставки «мукА. Склады искусства», посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Складам купца Горохова».

Как сообщают организаторы, на встрече редакторы расскажут, из чего состоит работа медиа над статьями про старую архитектуру, городские артефакты и культурное наследие Томска. А еще — почему авторы издания больше исследователи, чем журналисты, и что делать, если люди отказываются с тобой разговаривать.

В программе встречи:

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. Начало лекции в 16.30.

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