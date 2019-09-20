В Томске отметят 105-летие Белой соборной мечети

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Завтра, 21 сентября, в рамках празднования 105-летия Белой соборной мечети в Томск из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммада.

Белая соборная мечеть была построена в 1912—1914 гг. по проекту инженера архитектора Андрея Лангера на пожертвования томских мусульман. Нижний ярус мечети предназначался под духовное магометанское училище. Службы здесь начались в 1917 году и прекратились в 1938 году в связи с арестом муллы. 10 октября 1939 года постановлением облисполкома Белая мечеть была закрыта, здание передано под национальную татарскую школу. Позже снесли минарет, а само здание в дальнейшем использовало правление артели Культспорт.

Позже в здании мечети долго время находилось зернохранилище, затем цех карандашной фабрики. Как результат — мечеть основательно разрушилась, потеряла купол и минарет.

Томскому обществу мусульман мечеть вернули 26 апреля 1990 года. На собранные обществом средства был возведен минарет, прочнее и выше прежнего. Реставрация была завершена в 1999 году, тогда в мечети возобновились службы.

Завтра в мечеть прибудут реликвии, среди которых есть волос арабского праведника, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священного Кааба. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые. Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети (ул. Московский тракт, 43). Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.

В связи с проведением праздничных мероприятий в Томске в районе мечети будет закрыто движение.

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