Завтра в Томске в районе Белой мечети ограничат движение

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Завтра утром, 21 сентября, в связи с проведением публичного мероприятия «Посещение реликвий пророка Мухаммада» в Томске будет закрыто движение транспорта вблизи Белой соборной мечети (ул.Московский тракт, 43).

С 07.00 21 сентября до 23.00 22 сентября будет закрыто движение для транспортных средств с использованием ограждений и грузовой техники на следующих участках автомобильных дорог:

улица Московский тракт (от переулка Буяновский до здания по адресу улица Московский тракт, 28);

переулок Луговой (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт);

Кузнечный проезд (от улицы Эуштинской до улицы Московский тракт).

На подъездах к указанным участкам автомобильных дорог будут установлены соответствующие дорожные знаки, автолюбителям необходимо заранее продумать объездной маршрут. Автовладельцев просят не парковать автомобили вблизи Белой соборной мечети и на перечисленных участках автомобильных дорог. В случае парковки на указанных участках, автомобили будут эвакуированы на ближайшие разрешенные парковочные места. По вопросам нахождения того или иного автомобиля обращаться в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Томской области, тел: 66-44-22 и 66-44-24.

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