У «Томскавтотранса» появился новый гендиректор

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 26 августа, новым генеральным директором АО «Томскавтотранс» назначен Евгений Демченко, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Евгений Демченко родился в 1976 году в Новосибирске. В 1999 году он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «консультант по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок», в 2018-м — повышение квалификации по направлению «специалист по организации перевозок автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок».

С 2001 по 2007 годы Евгений Демченко служил в органах внутренних дел в ГУВД по Новосибирской области. Награжден медалью «За спасение погибавших».

С 2008 года работает на руководящих должностях в организациях сферы автомобильного транспорта. В 2008–2009 годы являлся заместителем директора ООО «Управление Механизации Неоград» (Новосибирск), с 2009 года до назначения на должность генерального директора АО «Томскавтотранс» — директором ООО «Маник» (Новосибирская область).

Евгений Владимирович Демченко имеет опыт и навыки успешного управления автотранспортным предприятием, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, минимизации рисков предприятия, проведения успешных переговоров и повышения производительности труда на предприятии.

Женат, трое детей.

Ранее сообщалось, что бывший директор предприятия Сергей Световец покидает свой пост с 26 августа.

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