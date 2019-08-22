Гендиректор «Томскавтотранса» покидает свой пост

22 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Евстафьева

Генеральный директор АО «Томскавтотранс» (крупнейший автоперевозчик Томской области) Сергей Световец с 26 августа уходит со своего поста, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную администрацию.

«В „Томскавтотрансе“ — предприятии, занимающемся деятельностью по оказанию услуг автовокзала и осуществлением пассажирских перевозок по ряду межмуниципальных маршрутов на территории области, — со следующей недели произойдет смена руководства. Действующий генеральный директор предприятия Сергей Световец, занимающий данную должность с середины июня 2018 года, написал заявление об уходе с поста по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, при Световце на предприятии, находящемся в сложном финансово-экономическом состоянии, реализовывался комплекс мероприятий по его финансовому оздоровлению. В том числе была сформирована среднесрочная стратегия, прекращено наращивание убытков при непосредственном осуществлении перевозочной деятельности по ряду маршрутов, оптимизирована системы оплаты труда и организационная структура предприятия с высвобождением части работников предприятия, изменена схема договорных отношений с перевозчиками.

Кроме того, предприятию была предоставлена господдержка в виде субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат в связи с осуществлением автовокзальной и перевозочной деятельности.

«С учетом предстоящего ухода с поста генерального директора АО Сергея Световца перед новым руководителем «Томскавтотранса», который будет представлен на следующей неделе, будет поставлена задача обеспечить выработку и реализацию действенных мер по финансовому оздоровлению «Томскавтотранса», — добавили в пресс-службе.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» о передаче ему функций управляющей компании автотранса. Заявивший об инвестициях в 1 млрд рублей «Регион-Транс» не выполнил часть пунктов соглашения, в связи с чем в июне 2018 года власти расторгли его, назначив нового гендиректора — Сергея Световца. Финансовое и хозяйственное положение компании за два года — с 2016 по 2018 — ухудшились.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2018 году составила 101 млн рублей (снижение на 17% относительно 2017 года), при этом компания впервые за последние годы получила чистую прибыль — 18 млн рублей. 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

Тэги/темы: