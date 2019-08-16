В этом году Московский международный фестиваль театров кукол посвятят Владимиру Захарову

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

С 25 по 31 октября московский театр кукол проведет III Московский международный фестиваль театров кукол «Гефест». В этом году фестиваль посвящается выдающемуся томскому арт-механику, актеру, режиссеру и художнику Владимиру Захарову.

Как сообщают организаторы, на «Гефесте» будут показаны новейшие технологии кукол, включая робототехнику, IT-технологии, арт-конструкции, а также спектакли с использованием видеомэппинга. В фестивале примут участие команды и мастера из Японии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Беларуси и разных городов России. Также будут представлены механические куклы и автоматоны. В образовательной программе — круглые столы, лекции, мастер-классы, посвященные истории, технологии создания электронных кукол и перспективам их использования.

В новой программе фестиваля «Гефест» 2019 года, по словам Бориса Голдовского автора идеи и арт-директора фестиваля, встретятся и новейшие, и старинные технологии.

«Мы постарались, чтобы программа фестиваля была насыщена не только спектаклями и театрализованными представлениями, но и интересной ежедневной клубной программой», — сообщает Борис Голдовский.

Владимир Захаров — основатель известного томского театра кукол «2+ку», трагически погибший при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать»"



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